Gasperini | “Con Mihajlovic? Non abbiamo protestato noi” – VIDEO

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Bologna. Ecco le sue parole sulla lite con Sinisa Mihajlovic: «Sono cose di campo. Si lamentavano molto per le situazioni in campo, dopo sono andato di mezzo io. Non mi è stato bene il giallo a tutte e due, non eravamo noi a lamentarci. Ho contestato il giallo all'arbitro. Si sente tutto? Andate alla ricerca dei VIDEO, anzi degli audio (ride, ndr)».

