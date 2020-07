Ferrari spy story, ci risiamo? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una nuova spy story ai danni della Ferrari. Il clamoroso retroscena di Giorgio Terruzzi del Corriere della Sera potrebbe gettare nuovamente nel fango il mondo della F1, con una spy story bis 13 anni dopo, anche stavolta ai danni della scuderia di Maranello. Alla base c’è l’assoluta inadeguatezza di una Federazione incapace di fare regole chiare e soprattutto di farle rispettare. La storia parte all’indomani del GP d’Italia del 2019. Il motore Ferrari è potente, potentissimo, tanto da far rimanere dietro Lewis Hamilton, incapace di superare Charles Leclerc in scia col DRS. La concorrenza non ci sta: si lanciano accuse alla Ferrari, colpevole di lavorare in quelle zone indecifrabili, le cosiddette zone grigie, al cuore della PU. Zone grigie che sono alla ... Leggi su sport.periodicodaily

Corriere : Ferrari, una spy story dietro la crisi e altri casi sono in agguato - FTraiettoria : “Spionaggio industriale”: c’è una Spy Story all’origine dell’indagine sulla PU Ferrari 2019? - F1Carcarla : RT @Saetta_McQueen: Nella nuova presunta spy story Ferrari, immagino questa abile spia che guarda di nascosto i nuovi progetti Ferrari e te… - Erika5V : RT @Saetta_McQueen: Nella nuova presunta spy story Ferrari, immagino questa abile spia che guarda di nascosto i nuovi progetti Ferrari e te… - barcaballack : Se fosse vero (non ne sarei sorpreso) sarebbe solo la conferma dei miei timori #F1 #Ferrari #skymotori -