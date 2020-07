Federico Chiesa, il blitz decisivo della Juventus? Bomba di Paratici: cosa mette sul piatto (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Juventus fa sul serio per Federico Chiesa. Parola di TuttoSport, il quotidiano sportivo di Torino. Il giocatore della Fiorentina piace, eccome, ai bianconeri, da tempo sulle sue tracce. Ma la concorrenza per il gioiellino è serratissima, in primis quella del Manchester United. Se ci si mette che il contratto con la Viola è in scadenza nel 2022, si capisce che su di lui il calciomercato si scatena (la Fiorentina per provare a trattenerlo dovrebbe offrirgli almeno 5 milioni più bonus a stagione contro gli 1,5 attuali). Dunque, la Juve. Fabio Paratici, oltre al cash, sul piatto ha intenzione di mettere delle contropartite, la prima delle quali è Daniele Rugani. E ancora: Romero, Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio, ... Leggi su liberoquotidiano

