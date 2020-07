Doppio colpo in attacco e affondo per Zaniolo: 6 cessioni da 190 milioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) MERCATO JUVENTUS- Uno scudetto da conquistare e un percorso in Champions League da vivere in maniera intensa, ma non solo. La Juventus resta vigile anche in chiave mercato. Il piano bianconero sembrerebbe esser chiaro: Doppio colpo in attacco e poi affondo per una nuova mezz’ala di grande qualità, con Zaniolo in cima alla lista dei desideri bianconeri. Mercato Juventus, 6 cessioni: Khedira rescinde, addio Higuain Per finanziare il nuovo mercato, Paratici dovrà sistemare il capitolo cessioni. Possibili addii per Rugani, Khedira (pronto alla rescissione), Higuain, Bernardeschi e punto interrogativo Dougla Costa. Da valutare anche il futuro di Rabiot e Ramsey, uno dei due potrebbe lasciare a fine stagione. Leggi anche:Sarri Juventus, il giornalista ... Leggi su juvedipendenza

calciofemita : ?? Doppio colpo del @UPCTavagnacco in vista dell’inizio della prossima stagione agonistica: la società gialloblu si… - CronacaFlegrea : CALCIO/ Doppio colpo del Rione Terra: presi Granata e Parisi - menelpallone : Doppio colpo del Licata. Il Dattilo Noir conferma Elio Nigro - calciofemita : ?? Il @VeneziaCF ha acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di Gloria Cazzaro, portiere classe ‘96 p… - NotiziarioC : UFFICIALE: Doppio colpo di mercato dell'Afragolese -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio colpo Doppio colpo per la Fortis: arrivano Bruni e Pellegrini Il Filo del Mugello Calciomercato Juventus, tre grandi colpi in canna: la lista di Sarri

La Juventus, con il campionato ormai praticamente finito, si sta già guardando attorno in maniera concreta in vista della prossima stagione. Dopo aver messo a segno già due colpi spaziali come Kulusev ...

Rinnovabili, il sorpasso. Per la prima volta in Ue battono il fossile

Nella prima metà del 2020 le energie rinnovabili hanno generato il 40% dell'elettricità dell'Ue-27, sorpassando per la prima volta i combustibili fossili, che si fermano al 34%. Questo ha fatto diminu ...

La Juventus, con il campionato ormai praticamente finito, si sta già guardando attorno in maniera concreta in vista della prossima stagione. Dopo aver messo a segno già due colpi spaziali come Kulusev ...Nella prima metà del 2020 le energie rinnovabili hanno generato il 40% dell'elettricità dell'Ue-27, sorpassando per la prima volta i combustibili fossili, che si fermano al 34%. Questo ha fatto diminu ...