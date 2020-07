De Luca demolisce Salvini: 'Squinternato che viene da Milano a fare un po' di razzismo' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non è la prima volta e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Nuova stoccata di Vincenzo De Luca a Matteo Salvini . Un attacco velato, ma senza freni,, come spesso è successo negli ultimi mesi, al ... Leggi su today

Sentenza choc: quel palazzo va demolito. Il giudice: «Non sono rispettate le distanze minime»

MARINA DI GROSSETO. Non ci sono alternative: quel palazzo, quell’intero palazzo, deve essere demolito, perché non sono state rispettate le distanze da altri edifici. Lo ha deciso il Tribunale di Gross ...

