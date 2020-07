Crysis Remastered: risoluzione a 720p-900p su Switch (Di mercoledì 22 luglio 2020) In una recente diretta su YouTube, gli sviluppatori di Crysis Remastered hanno rilasciato dettagli sulla risoluzione del gioco su Nintendo Switch La via di Crysis Remastered sembra proprio un percorso in salita. Vari leak sul titolo sono apparsi in rete tempo fa e molti fan li hanno accolti negativamente, criticando aspramente la produzione targata Crytek e Saber Interactive. Ciò ha costretto il team di sviluppo a posticipare le versioni console e PC del celebre sparatutto in prima persona. Tuttavia, il gioco è ancora previsto in arrivo sull’ibrida di Nintendo nella data inizialmente stabilita per il rilascio. Gli sviluppatori hanno condiviso informazioni su cosa potremo aspettarci da Crysis Remastered su Switch, ... Leggi su tuttotek

infoitscienza : Crysis Remastered: svelata la risoluzione su Nintendo Switch - GamesPaladinsIT : Crysis Remastered si mostra in un lungo video della versione Nintendo Switch - infoitscienza : Crysis Remastered, primo video gameplay su Nintendo Switch, ecco la risoluzione - GamingTalker : Crysis Remastered, primo video gameplay su Nintendo Switch, ecco la risoluzione - GamePlayFusi : Mi hanno chiesto su che piattaforma acquisterei la #remasterd di #crysis? Su #pc cazzo. Certe cose non devono cambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Crysis Remastered Crysis Remastered: svelata la risoluzione su Nintendo Switch Tom's Hardware Italia Crysis Remastered: risoluzione a 720p-900p su Switch

La via di Crysis Remastered sembra proprio un percorso in salita. Vari leak sul titolo sono apparsi in rete tempo fa e molti fan li hanno accolti negativamente, criticando aspramente la produzione tar ...

Crysis Remastered per Nintendo Switch, risoluzione e frame rate rivelati da Crytek

Come gira Crysis Remastered su Nintendo Switch? Nel corso di un livestream, Crytek ha rivelato la risoluzione e il frame rate del gioco sulla console ibrida giapponese. NOTIZIA di Tommaso Pugliese ...

La via di Crysis Remastered sembra proprio un percorso in salita. Vari leak sul titolo sono apparsi in rete tempo fa e molti fan li hanno accolti negativamente, criticando aspramente la produzione tar ...Come gira Crysis Remastered su Nintendo Switch? Nel corso di un livestream, Crytek ha rivelato la risoluzione e il frame rate del gioco sulla console ibrida giapponese. NOTIZIA di Tommaso Pugliese ...