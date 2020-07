Coronavirus, partorì mentre era in coma: a 40 giorni dalla nascita Hafiza abbraccia la sua bambina per la prima volta (Di mercoledì 22 luglio 2020) E' diventata un simbolo della lotta al Coronavirus. E' guarita dopo una lunga degenza e dopo essere diventata mamma, partorendo mentre era in coma. Ora, a 40 giorni dalla nascita della sua piccola, ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

55_Babi : RT @PediatriaOggi: #Coronavirus, partorì mentre era in coma: a 40 giorni dalla nascita Hafiza riabbraccia la sua bambina per la prima volta… - lennoxlw : RT @PediatriaOggi: #Coronavirus, partorì mentre era in coma: a 40 giorni dalla nascita Hafiza riabbraccia la sua bambina per la prima volta… - lucaccini_carla : RT @PediatriaOggi: #Coronavirus, partorì mentre era in coma: a 40 giorni dalla nascita Hafiza riabbraccia la sua bambina per la prima volta… - PediatriaOggi : #Coronavirus, partorì mentre era in coma: a 40 giorni dalla nascita Hafiza riabbraccia la sua bambina per la prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus partorì