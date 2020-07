Coronavirus, in Messico il bilancio dei morti supera quota 40mila (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il bilancio delle vittime per Coronavirus in Messico supera quota 40mila. Lo ha annunciato il segretario alla Salute, confermando che i decessi sono saliti a 40.400. Nelle ultime 24 ore, in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - stepadpv : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Messico il bilancio dei morti supera quota 40mila #coronavirus - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Messico il bilancio dei morti supera quota 40mila #coronavirus - meriadocco : RT @Tipompo: Loro hanno i cartelli eppure legalizzano.???? ma... con milioni di persone senza lavoro a causa della pandemia, i leader del… -