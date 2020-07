Coronavirus, focolaio a Rimini: 11 positivi in una struttura della comunità senegalese. Tutti trasferiti in hotel per l’isolamento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si è propagato in modo silenzioso il Coronavirus nell’ex pensione “La Fonte” a Rimini, nel quartiere Viserba, dove da oltre vent’anni vive una comunità di senegalesi. Su una cinquantina di persone residenti nello stabile ci sono undici casi di Covid-19 accertati, Tutti asintomatici, ma i positivi potrebbero essere di più dal momento che si attende ancora l’esito di alcuni tamponi, come fa sapere Il Resto del Carlino che dà la notizia. Intanto coloro che sono risultati positivi sono stati trasferiti in uno dei Covid hotel della provincia per trascorrere il periodo di isolamento. Il focolaio è stato individuato dall’Ausl Romagna: dopo un primo caso di infezione ... Leggi su ilfattoquotidiano

