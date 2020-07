Conte: "Il governo realizzerà un piano lungimirante con l'aiuto di tutto il Parlamento" (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Il governo metterà a punto un piano responsabile e lungimirante per impiegare le risorse messe a disposizione dall'Europa. E questo processo avverrà attarverso un lòavoro collettivo con il Parlameto. Con queste parole, il premier, Giuseppe Conte, ha illustrato al Senato l'accordo raggiunto ieri dall'Unione Europea a Bruxelles con la realizzazione del Recovery Fund. Spiega Conte: "Dovremo impiegare in maniera efficiente le risorse, la crisi da Covid ha reso evidente alcune storiche criticità, questo governo si assume la responsabilità di predisporre e realizzare un piano con determinazione e lungimiranza. La credibilità dell'Italia in Ue passa anche dal saper ... Leggi su agi

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene in Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sugli esiti del Consiglio ... la strada che intende intraprendere ...

