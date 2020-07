Cittadinanza onoraria per Mertens, ass. Borriello: “Presto incontro con Adl” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore allo sport per il Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato nuovamente del tema Cittadinanza onoraria per Dries Mertens nel corso di un intervento in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. “Cittadinanza Mertens? Vogliamo portare avanti il tema, è un’attività che si può portare avanti nella fase estiva, dovremo ragionare con De Laurentiis e vediamo. Appuntamento col Napoli? Noi abbiamo esaurito tutti i discorsi, non c’è nessuna novità in tal senso, lavoriamo per parlare della questione Cittadinanza a Mertens“. L’assessore si è poi soffermato sulla questione della riapertura degli stadi: “Mancano poche giornate, la vedo difficile, ... Leggi su anteprima24

