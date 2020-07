Capri, barca in avaria con 14 persone a bordo: salvati dalla Guardia Costiera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cronaca di Napoli: la Guardia Costiera ha portato in salvo 14 persone (tra cui tre bambini) che erano a bordo di una barca in avaria partita dall’isola di Capri. Nella serata di ieri, 21 luglio 2020, la Guardia Costiera di Capri ha ricevuto un mayday da parte di un’unità da diporto in avaria con 14 … Leggi su 2anews

mattinodinapoli : Capri, barca in avaria con 14 persone a bordo: salvati nella notte dalla guardia costiera - NapoliToday : #Cronaca Barca in avaria, paura per quattordici persone al buio tra le onde: a bordo anche un neonato… - aborrellicom : Nella sua barca,dalla #grottaazzurra in #capri #ciroilfrizzante legge il #libro dell'#estate2020… - Sakurauchi_Hime : RT @GiuseppePisti12: @SkyTG24 Fanculo Capri e fanculo chi appoggia questo!Volevamo andarci 3/4 giorni con barca a noleggio.Serate all’Anima… - GiuseppePisti12 : @SkyTG24 Fanculo Capri e fanculo chi appoggia questo!Volevamo andarci 3/4 giorni con barca a noleggio.Serate all’An… -

Ultime Notizie dalla rete : Capri barca Capri, barca in avaria con 14 persone a bordo: salvati nella notte dalla guardia costiera Il Mattino Italia is the new Ibiza, questa estate si rinuncia a tutto ma non alle vacanze made in Italy (parola di vip)

I due si sono regalati un tour tra la costiera sorrentina, quella amalfitana e Capri. Il modo migliore per esplorare la costa? Un tour in barca ovviamente, da cui la coppia ha postato una serie di ...

Capri, barca in avaria con 14 persone a bordo: salvati nella notte dalla guardia costiera

La Guardia Costiera di Capri ha ricevuto ieri sera un mayday da parte di un'unità da diporto in avaria con 14 persone a bordo tra cui tre bambini (di cui uno di appena un anno di vita) che era partita ...

I due si sono regalati un tour tra la costiera sorrentina, quella amalfitana e Capri. Il modo migliore per esplorare la costa? Un tour in barca ovviamente, da cui la coppia ha postato una serie di ...La Guardia Costiera di Capri ha ricevuto ieri sera un mayday da parte di un'unità da diporto in avaria con 14 persone a bordo tra cui tre bambini (di cui uno di appena un anno di vita) che era partita ...