Cagliari, l’appello di Giulini: “Riapriamo gli stadi, senza tifosi questo non è calcio” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “I tifosi sono il calcio, negli stadi senza tifosi non c’è vero calcio. Ognuno deve fare subito la sua parte per aprire di nuovo gli stadi al popolo del calcio“. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, lancia un appello a tutti i club di Serie A per la riapertura degli stadi. A causa del lockdown e delle note restrizioni per emergenza sanitaria, l’ultimo match a porte aperte alla Sardegna Arena risale al 1° marzo scorso in occasione di Cagliari-Roma. I tifosi sono il calcio: negli stadi senza tifosi non c’è vero calcio. Ognuno deve fare subito la sua parte per aprire di nuovo gli stadi al popolo del ... Leggi su sportface

