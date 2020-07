Auriemma: "Il Milan conferma Pioli per non ripetere l'errore commesso con Gattuso" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pioli confermato dal Milan. La società rossonera ha così deciso per non ripetere l'errore commesso con Gattuso, lasciato andare via dopo l'ottimo lavoro e ora, forse, rimpianto. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Auriemma: 'Il Milan conferma Pioli per non ripetere l'errore commesso con Gattuso' - infoitsport : Auriemma rivela: 'Se Jovic va al Milan, il Napoli si fionderà su Leao' - infoitsport : Auriemma: 'Se Jovic va al Milan, il Napoli è pronto a tuffarsi su Leao' - gaIliani : RT @tuttonapoli: Auriemma rivela: 'Se Jovic va al Milan, il Napoli si fionderà su Leao' - cifra73 : Votta 'a pasta, vooo'?? -