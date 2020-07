Auguri baby George: il futuro re d'Inghilterra compie 7 anni. Cosa non va giù a nonno Carlo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il sogno segreto di George, futuro re d'Inghilterra, che oggi festeggia le sue prime sette candeline, con omaggi formali piovuti da Buckingam Palace e Clarence House? È quello di fare i panini al ragno, uno dei "compiti per casa" assegnati alla sorellina Charlotte e negati a lui che deve affrontare studi più impegnativi. George, nato alle 22 e 44 del 22 luglio 2013 al St Mary Hospital di Londra, frequenta insieme alla carismatica e pestifera Charlotte (cinque anni) la scuola Battersea di Thomas. Proprio non va giù al simpatico monello, di dover affrontare l'alfabetizzazione e non i "compiti" più divertenti riservati alla sorella minore. Per il resto è tutto papà William, caratterialmente: timido, riservato, cauto. ... Leggi su iltempo

