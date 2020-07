Afghanistan, talebani uccisi da una ragazza di 14 anni. La storia di Qamar Gul (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Qamar Gul a 16 anni è già un’eroina nazionale. Parliamo di un’adolescente afghana che ha mostrato un coraggio non comune, vendicando a fucilate l’uccisione dei propri genitori da parte dei talebani. Una storia per certi versi incredibile, che sta impazzando sui social e sui media internazionali, ma che fotografa alla perfezione la realtà di una nazione da sempre in guerra. E in guerra anche le persone apparentemente più docili e indifese possono trasformarsi in ossi duri che è preferibile non provocare. La 16enne afghana è uno di questi personaggi, o almeno tale è diventato da quando il 17 luglio un gruppo di talebani ha fatto irruzione nella sua abitazione uccidendole i genitori. Lei non ci ha ... Leggi su ilprimatonazionale

