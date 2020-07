Afghanistan: talebani uccidono genitori di una 16enne, lei li vendica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Afghanistan: talebani uccidono genitori di una 16enne, lei li vendica I talebani le uccidono i genitori, lei li vendica assassinando due dei miliziani responsabili dell’omicidio: la vicenda, che ha visto protagonista una 16enne, Qamar Gul, è accaduta in Afghanistan, all’inizio della settimana scorsa. Secondo quanto ricostruito da alcuni media arabi, tutto ha inizio in un villaggio della provincia centrale di Ghor quando un gruppo di talebani attacca l’abitazione della giovane. I miliziani cercavano il padre, “colpevole” di essere schierato con il governo. I talebani, così, trascinano l’uomo fuori dalla ... Leggi su tpi

In Afghanistan, una ragazzina è diventata di recente una vera e propria eroina per avere impugnato le armi e colpito a morte dei Talebani che le avevano poco prima ucciso i genitori. L'adolescente si ...I talebani le uccidono i genitori, lei li vendica assassinando due dei miliziani responsabili dell’omicidio: la vicenda, che ha visto protagonista una 16enne, Qamar Gul, è accaduta in Afghanistan, all ...