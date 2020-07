Viola: “Gruppo PD Sant’Agata de’Goti sostiene la candidatura di Valentino” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’Goti (Bn) – “Anche il nostro gruppo consiliare uscente del Partito Democratico cittadino conferma il proprio pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Carmine Valentino”. A parlare è Oreste Viola, consigliere comunale di maggioranza uscente, capogruppo del Partito Democratico dopo le dimissioni presentate ad inizio anno da Carmine Valentino, come gesto di responsabilità e monito poltico/amministrativo, sottolineando l’urgenza di quel tanto auspicato confronto con il sindaco Piccoli, invito che rimarrà per mesi inascoltato. Oggi è lo stesso Viola ad annunciare il pieno sostegno da parte dei consiglieri uscenti iscritti al Partito Democratico, blocco consistente non solo numericamente della ex maggioranza consiliare, ... Leggi su anteprima24

