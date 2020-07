Via libera al Recovery Fund, Conte: “l’Italia riparte con forza” (Di martedì 21 luglio 2020) Una dotazione di 750 miliardi di euro inclusi 390 miliardi di sussidi. Quasi un terzo della cifra, 209 miliardi pari al 28%, destinati all’Italia. Il bilancio fissato a 1.074 miliardi. Queste le cifre del Recovery Fund definitivamente stabilito in queste ore dai leader dopo i più lunghi negoziati della storia dell’Unione europea. A seguito di quattro giorni e quattro notti di meeting, trattative, scontri e compromessi i negoziatori italiani portano a casa un risultato in vista delle misure da adottare per risollevare l’Italia dal baratro del coronavirus. Sia sul piano sanitario che economico e sociale. “Una grande responsabilità” Adesso dunque arriva da Bruxelles un accordo che analisti e commentatori non esitano a definire storico. Sul Recovery Fund come sul ... Leggi su velvetgossip

HuffPostItalia : 'Una camera per irradiare i malati di Covid con raggi Uvb. Ma in Italia niente via libera' - AlfredoPedulla : #Guardiola ha chiesto alla moglie di fare un giro in #Maserati per festeggiare il via libera alla prossima #Champions - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Via libera dalla FIFA: cinque cambi a partita anche nella stagione 2020/21 ? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Offerta da 50 milioni per #DuvanZapata ma niente via libera: la #Juve ha saputo... - fainformazione : Eurozona, via libera al Recovery Fund da 750 miliardi. L'UE festeggia Ci sono voluti ben 5 giorni di lunghissime t… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Bonifica Caffaro: in arrivo il decreto con il via libera Brescia Oggi Tornano in vasca le giovanili della Libertas Rari Nantes Perugia

La Libertas Rari Nantes Perugia pallanuoto indossa le calotte e si rituffa in vasca per un mini-campionato estivo rivolto alle categorie Under 15 e Under 17. Dopo la pausa legata all’emergenza Covid-1 ...

Giuramento Ctu: udienza non necessaria

Fino al 31 ottobre il giudice potrà disporre, in luogo dell'udienza, il giuramento del CTU con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare telematicamente Udienza giuramento Ctu: le no ...

La Libertas Rari Nantes Perugia pallanuoto indossa le calotte e si rituffa in vasca per un mini-campionato estivo rivolto alle categorie Under 15 e Under 17. Dopo la pausa legata all’emergenza Covid-1 ...Fino al 31 ottobre il giudice potrà disporre, in luogo dell'udienza, il giuramento del CTU con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare telematicamente Udienza giuramento Ctu: le no ...