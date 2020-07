Valentino, la collezione autunno inverno 2020-2021: un sogno di bellezza e poesia (Di martedì 21 luglio 2020) Come una visione, che fa palpitare il cuore e tenta la mente in un sogno che sembra non aver fine. Un sogno di bellezza , poesia, magia. E' l' Haute Couture di Valentino , per la collezione autunno ... Leggi su quotidiano

TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: La collezione couture inverno 2020-2021 di #Valentino (presentata a Cinecittà) meritava di essere bianca, doveva esserlo,… - ilfoglio_it : La collezione couture inverno 2020-2021 di #Valentino (presentata a Cinecittà) meritava di essere bianca, doveva es… - sickofzain : Altra collezione iconica: Valentino - vogue_italia : Inizia ora il video di lancio della nuova collezione couture di @MaisonValentino - NewsUgolini : Ideato daldirettore creativo Pierpaolo Piccioli in collaborazione con l'artista Nick Knight Valentino's Haute Cout… -