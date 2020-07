Tra le polemiche l'Atalanta supera il Bologna: bergamaschi al 2° posto (Di martedì 21 luglio 2020) L'Atalanta batte 1-0 il Bologna in un infuocato match del 35esimo turno di Serie A. Decisivo ancora una volta da subentrante un gol di Luis Muriel al 63'. Leggi su tuttonapoli

Da segnalare al 36 minuto la furibonda lite tra Mihajlovic e Gasperini che ha portato l'arbitro La Penna ad espellere il tecnico dei bergamaschi. L'Atalanta, con la vittoria col Bologna, si riporta al ...

Turismo, la Valsesia invita Chiara Ferragni per promuoversi come gli Uffizi: "Ci faccia conoscere sui social"

15.200 iscritti e 100 fortunati che si sono aggiudicati altrettanti buoni da 500 euro da spendere in Valsesia.Tra i testimonial, non senza polemiche, anche il critico Vittorio Sgarbi fresco di movimen ...

