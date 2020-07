Ssangyong Korando - Primi teaser della Suv elettrica (Di martedì 21 luglio 2020) Anche la Ssangyong punta all'elettrificazione e si prepara a introdurre sul mercato la Korando EV, della quale è stato diffuso il primo teaser. La sport utility a zero emissioni, nome in codice E100, debutterà sul mercato nei Primi mesi del prossimo anno.Frontale ridisegnato per l'elettrica. La vettura deriva dalla quarta generazione della Suv introdotta nel 2019 e il design è figlio dell'evoluzione degli stilemi attuali e della ricerca aerodinamica, ma il powertrain elettrico ha permesso di esplorare nuove soluzioni come il frontale con prese d'aria molto ridotte. La griglia centrale è completamente inedita: anche il logo Ssangyong è stato ridisegnato per l'occasione e sarà caratterizzato da un ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Ssangyong Korando - Primi teaser della Suv elettrica - giannettimarco : RT @quattroruote: La #Ssangyong ha pubblicato i primi teaser della #Korando #EV: la nuova #Suv elettrica arriverà sul mercato nel 2021 -->… - quattroruote : La #Ssangyong ha pubblicato i primi teaser della #Korando #EV: la nuova #Suv elettrica arriverà sul mercato nel 202… - fabiocavagnera : RT @motorionline: #SsangYong Korando: i primi teaser ed informazioni della versione elettrica - motorionline : #SsangYong Korando: i primi teaser ed informazioni della versione elettrica -

Ultime Notizie dalla rete : Ssangyong Korando Ssangyong Korando EV: primi teaser della Suv elettrica Quattroruote Primi teaser della Suv elettrica

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora ...

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora ...