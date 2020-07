Smart working, proroga nel privato: 'Norma prevista in prossimo decreto' (Di martedì 21 luglio 2020) 'Non credo che chi sia in Smart working sia in vacanza. Lo Smart working nel decreto Rilancio è stato prorogato per il 50% del personale della P.a. per un graduale ritorno alla Normalità con la ... Leggi su leggo

LaStampa : Gianfranco Vissani: “In smart working non possiamo cucinare, Castelli ha mortificato l’intera categoria” - Radio1Rai : ??? @PuglisiPD @MinLavoro a @centocittarai: 'Chi è in smart working non credo sia in vacanza. É lavoro a distanza ne… - MediasetTgcom24 : Governo verso proroga dello smart working anche nel settore privato #FrancescaPuglisi - PazzoPerDomani : RT @domanigiornale: Sembra che lo smart working stia già scomparendo dal mondo del lavoro italiano, anche se l'83 per cento dei dipendenti… - Troia86Paolo : RT @domanigiornale: Sembra che lo smart working stia già scomparendo dal mondo del lavoro italiano, anche se l'83 per cento dei dipendenti… -