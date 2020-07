Schira su Osimhen: "Il Lille spinge per cederlo al Napoli, non ci sono altre proposte concrete..." (Di martedì 21 luglio 2020) Niccolo Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul caso Osimhen: "Nonostante l'agitazione del nuovo procuratore, ad oggi non ci sono proposte concre ... Leggi su tuttonapoli

