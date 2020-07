Sassuolo-Milan, infortunio per Conti: entra Calabria (Di martedì 21 luglio 2020) Andrea Conti costretto ad uscire nel primo tempo di Sassuolo-Milan, trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Il terzino ex Atalanta ha subito un colpo nei pressi del ginocchio e le sue condizioni sono sembrate fin da subito preoccupanti. Al suo posto è entrato Calabria sulla corsia di destra. Le condizioni dello stesso Conti saranno da valutare attentamente nelle prossime ore con eventuali esami strumentali. Leggi su sportface

