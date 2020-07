Relatech annuncia acquisto maggioranza Xonne (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Relatech annuncia di aver proceduto in data odierna all’acquisizione del 53,5% del capitale sociale di Xonne, una PMI Innovativa specializzata in soluzioni e applicazioni di realtà virtuale, aumentata e mista (o digitale). L’acquisto avverrà, in parte mediante pagamento azionario e in parte mediante sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale, in particolare, il 26,50% del capitale sociale acquistato con pagamento in azioni Relatech con valorizzazione pari a 7,85 euro, con premio del 35% sul valore dell’azione al 17 luglio 2020, e il 27% del capitale sociale acquisito in aumento di capitale. L’investimento – spiega Relatech – assume un valore particolarmente strategico e determinante. ... Leggi su quifinanza

