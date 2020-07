Recovery Fund, Salvini “L’austerità non è un rischio ma una certezza” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’austerità “non è un rischio ma una certezza”. E’ questo il pensiero del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’accordo del Consiglio europeo sul Recovery Fund.Il segretario del Carroccio ha tenuto una conferenza stampa nella sede della Camera, con il responsabile del Dipartimento Economia della Lega Alberto Bagnai, proprio per parlare delle decisioni assunte in Europa sul fondo per la ripresa. “Non c’è nessun regalo per nessuno, è un prestito”, ha detto Salvini aggiungendo che, a suo parere, si tratta di “una resa mani e piedi senza condizioni alle scelte che in Grecia erano della Troika, qui sono della Commissione”. Il leader della Lega ha spiegato che l’incontro è stato ... Leggi su ildenaro

