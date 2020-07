Recovery Fund o “Super-Mes”? Meno sussidi e uso dei fondi sotto la lente (Di martedì 21 luglio 2020) Per molti siamo in presenza di quella che si può definire una sconfitta mascherata da vittoria. Se, infatti, è sbagliato dire che il Presidente del Consiglio Conte torna a Roma con le pive nel sacco, altrettanto vero è che non si può certo sostenere che a Bruxelles si sia ottenuto il massimo risultato. Al termine del negoziato più lungo della storia Ue, è arrivata la fumata bianca con una soluzione-compromesso che mette d’accordo più o Meno tutti, venendo più che incontro alla linea intransigente dalla quale l’olandese Rutte non ha arretrato. Un accordo accolto con toni trionfalistici dalla maggioranza. Tra i più soddisfatti senza dubbio il Ministro dell’Economia Gualtieri che ha parlato di una “occasione unica” per il nostro Paese. Superati ostacoli e divergenze – ... Leggi su quifinanza

AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - iceeke65 : RT @LegaSalvini: RECOVERY FUND, DENARO IN PRESTITO SPACCIATO PER REGALO Da aprile 2021, compensati dai soldi che l’Italia già versa al bila… - ntnlcr : RT @davcarretta: La sintesi dell'accordo storico al Vertice sul Recovery Fund 1) 750 miliardi di debito comune Ue 2) 390 miliardi di suss… -