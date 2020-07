Rebic, l’agente atteso dal Milan: si discuterà il futuro (Di martedì 21 luglio 2020) Presto si terrà un incontro tra l’agente di Rebic e il Milan. Le parti discuteranno del futuro dell’attaccante croato Arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte, Rebic si è preso il Milan in questa seconda parte di stagione, arrivando ad un bilancio niente male: 15 gol in 33 partite. L’attaccante croato rientra nei piani della società, ed è per questo che il club vorrebbe riscattarlo. Come spiega Sky Sport, mercoledì sarà a Milano Ramadani, agente del croato. Le parti discuteranno del futuro del giocatore: il riscatto è fissato a 25 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

