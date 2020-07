Per Mertens contusione al gluteo. E’ in forse per il Parma, si cercherà di preservarlo per il Barcellona (Di martedì 21 luglio 2020) Ancora incerte le condizioni di Mertens dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo, contro l’Udinese, dopo trentuno minuti di gioco. Il Napoli ha fatto sapere che si tratta di “un trauma contusivo al gluteo destro”. Il Corriere dello Sport scrive che a 24 ore dalla partita l’attaccante avverte ancora dolore e che quindi non è certo possa farcela contro il Parma, mercoledì. “Si decide nella rifinitura, come è ovvio che sia, per evitare inutili pericoli. Barcellona (elementare, no?) è l’appuntamento e la sorte non va sfidata. Però Mertens negli ultimi otto giorni ha messo assieme ventuno minuti a Bologna e trentuno con l’Udinese, presenze non indimenticabili e fatica sopportabile. Al Camp Nou si ... Leggi su ilnapolista

