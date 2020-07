Pensioni: i soldi dell’Europa se cancelliamo Quota 100. Ecco perché (Di martedì 21 luglio 2020) La quinta notte di trattative ad oltranza ha portato finalmente ad un accordo sul Recovery Fund. Al di là delle cifre e della distribuzione dei finanziamenti, si è trovata una soluzione che consentirebbe la sola attivazione del freno di emergenza solo in casi eccezionali, che comporta un passaggio in Consiglio Europeo, senza conferirgli facoltà decisionali. L’intera procedura ricade sotto la competenza della Commissione Europea, le cui prerogative sono state esplicitamente richiamate nel testo dietro richiesta di Conte. Perché uno dei punti dolenti fra paesi del Sud (e Italia in particolare) e ‘frugali” del Nord era proprio questo: soldi solo in cambio di riforme. A partire da quelle previdenziali ed assistenziali, che nel Nord Europa vengono percepite come sprechi. Una posizione rigorosa e intransigente, ma non così ... Leggi su quifinanza

