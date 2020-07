Palermo, Bombardini: “Ecco come si vince la Serie C. Ho un consiglio per i rosanero” (Di martedì 21 luglio 2020) "Per puntare alla Serie B serve una squadra forte".Parola di Davide Bombardini. L'ex centrocampista rosanero, che a Palermo ha vissuto tre anni significativi ed intensi, con la promozione in B da protagonista nel 2001 e una stagione successiva di notevole caratura in Serie cadetta, intervenuto ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', è tornato a parlare di quell'indimenticabile annata, rivivendo i ricordi e le emozioni dell'epoca: "Abbiamo dominato il campionato, poi alla fine siamo inspiegabilmente crollati, sia mentalmente che fisicamente. Ascoli ultima avversaria del Palermo in C? Non si capiva nulla. Ricordo il pubblico che esultava, radioline che volavano, mentre qualcuno dalla panchina giustamente mi diceva che Avellino e Messina stavano ancora sullo 0-0. Non sapevo mica del rigore ... Leggi su mediagol

