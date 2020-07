Omicidio suicidio a Fossignano: Calogero ha svuotato il caricatore, poi ha ricaricato e si è sparato (Di martedì 21 luglio 2020) Omicidio suicidio a Fossignano emergono ulteriori particolari sul dramma consumatosi nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorsi. L’uomo, Calogero Cortese, sarebbe stato molto lucido nel mettere in atto i suoi intenti come testimoniano gli elementi raccolti dagli investigatoti. Omicidio suicidio a Fossignano: sei colpi, la ricarica, e il settimo proiettile per uccidersi L’autopsia ha infatti rivelato, come riportato da Latina Oggi, la presenza di cinque pallottole in tutto nel corpo della moglie dell’uomo, Grazia Sicilia, di 45 anni. Tre al torace e due al fianco, questo il quadro emerso. Poi però ci sarebbe un sesto colpo andato a vuoto, come testimoniato dai segni sul muro della cucina dell’appartamento di Via Chiasco. Il che porta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

