«Normal People» in streaming su Starzplay: trama, cast, libro e fenomeno pop (Di martedì 21 luglio 2020) Tutti parlano di Normal People, nuova serie irlandese tratta dall'omonimo romanzo del 2018 di Sally Rooney (Einaudi, 2019), su un doppio livello: da una parte, lo show sta ricevendo un sacco di elogi della critica, dall'altra le scene di sesso hanno destato altrettanto scalpore. Facciamo un passo indietro: la serie è la trasposizione del secondo romanzo della giovane scrittrice, già fenomeno letterario con il suo romanzo di esordio Parlarne tra amici (Einaudi, 2018). La serie racconta la storia d'amore, dall'adolescenza all'età adulta, di Marianne e Cornell e la stessa Sally Rooney ne ha scritto la sceneggiatura, insieme a Alice Birch e Mark O'Rowe. Lo show, prodotto da BBC Three e Hulu con Screen Ireland, ha riscosso in tutto il mondo recensioni entusiastiche, a partire dai noti aggregatori di ... Leggi su gqitalia

AleMerl04732056 : @cl3notcle Io di normal people conosco solo la pubblicità della mediaword(credo). Che fa 'very normal people??' - cl3notcle : Inizio a leggere Normal people, qualcuno l'ha letto? Pareri? - clacehug : profilo totalmente dedicato a Normal People perché se ti ossessioni devi farlo per bene - annachiara234 : RT @StarGrrrl: #NormalPeople arriva il 16 luglio su @STARZ, preparatevi ad amarla ?? Grazie a @dituttounpop ho avuto il piacere di intervist… - robebabi : Primo episodio di Normal People -

Ultime Notizie dalla rete : Normal People «Normal People», di cosa tratta la nuova serie fenomeno GQ Italia Gianluca Carollo e Chiara Luppi in concerto alla Littorina del Mincio di Salionze

Un jazz accattivante, seducente, d’atmosfera: è quello del “Soul Jazz Set” proposto dal quartetto del trombettista Gianluca Carollo, con la presenza vocale di Chiara Luppi, oltre a Giuliano Pastore al ...

UN'ESTATE IN SERIE

ROMA Amori strazianti, spogliarelli bollenti e abilità fuori dal comune. Quella a puntate sarà un'estate di fuoco: grazie alle serie internazionali in arrivo, infatti, il menù del binge-watching appar ...

Un jazz accattivante, seducente, d’atmosfera: è quello del “Soul Jazz Set” proposto dal quartetto del trombettista Gianluca Carollo, con la presenza vocale di Chiara Luppi, oltre a Giuliano Pastore al ...ROMA Amori strazianti, spogliarelli bollenti e abilità fuori dal comune. Quella a puntate sarà un'estate di fuoco: grazie alle serie internazionali in arrivo, infatti, il menù del binge-watching appar ...