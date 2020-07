'Ndrangheta, blitz tra Calabria e Svizzera: 75 arresti (Di martedì 21 luglio 2020) commenta In un'operazione congiunta della guardia di finanza e della polizia elvetica eseguita tra Svizzera e Calabria sono state arrestate 75 persone accusate di essere legate a cosche della '... Leggi su tgcom24.mediaset

Le operazioni sono ancora in corso È in corso di esecuzione in Italia e Svizzera un'operazione della Guardia di Finanza e delle autorità elvetiche per l'arresto di 75 persone accusate di essere legate ...

Una vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata è in corso dalle prime luci dell’Alba di oggi tra Calabria e Svizzera per smantellare un grosso giro di attività illecite tra Italia e il ...

