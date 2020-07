Meglio non rischiare: il governo vuole prorogare lo smart working anche nel privato (Di martedì 21 luglio 2020) Lo smart working continuerà a essere incentivato anche nei prossimi mesi: a chiarirlo è Francesca Puglisi, sottosegretario al Lavoro, la quale sottolinea che "chi è in smart working non è in vacanza". ... Leggi su globalist

Inoltre abbiamo sempre fatto cicli 5% - 100%, e sappiamo che non è salutare scaricare al massimo le batterie, meglio ricaricarla quando non è tutta scarica. Infine sono cambiate anche le condizioni ...

Ora i vescovi esaltano Conte: "Rappresentanza svolta al meglio"

Dopo la notizia dell'avvenuto accordo sul Recovery fund, negli ambienti ecclesiastici circola anche entusiasmo: il premier Giuseppe Conte può contare su una serie di complimenti. Uno, forse il più esp ...

