Meg Pagani: “I progetti innovativi a elevato impatto sociale devono coniugare il fare con l’essere” (Di martedì 21 luglio 2020) L’etichetta dedicata a Meg Pagani, illustrata da ClorophillaCi risponde al telefono da Lisbona, dove lavora già da prima dell’inizio della pandemia, con l’inesauribile carica ed energia che da sempre porta con sé. Meg Pagani, ex pallavolista e attivista vicina al mondo cyber, dal 2017 è a capo dell’azienda innovativa che ha fondato, Impacton. Non è la prima (e probabilmente nemmeno l’ultima) delle sue startup, tutte centrate sull’uso della la tecnologia come elemento abilitante e non come obiettivo finale. Meg Pagani è una delle 30 protagoniste di un viaggio nell’universo dell’innovazione al femminile promosso da Pasqua Vini insieme a Wired. Un racconto attraverso le storie di vita di donne che, con il proprio lavoro e la propria ... Leggi su wired

