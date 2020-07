Maria De Filippi a Sanremo 2021? È possibile, parla Amadeus (Di martedì 21 luglio 2020) Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che sarà la 71esima. Per via del Coronavirus la kermesse è slittata a marzo, più precisamente dal 2 al 6. Confermato nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico Amadeus. In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola … L'articolo Maria De Filippi a Sanremo 2021? È possibile, parla Amadeus proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Tara Gabrieletto dimentica Cristian: l’ex corteggiatrice con un altro uomo

Tara Gabrieletto sembrerebbe aver già dimenticato Cristian Gallella: l’ex corteggiatrice è stata paparazzata insieme ad un altro uomo Tara Gabrieletto dimentica Cristian Gallella con un altro uomo: l’ ...

