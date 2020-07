Manuel Bortuzzo, il nuotatore torna a parlare: la confessione da Pierluigi Diaco (Di martedì 21 luglio 2020) Un terribile episodio gli ha provocato gravi problemi a livello motorio, ma Manuel Bortuzzo non si è mai perso d’animo ed ha affrontato le difficoltà a testa altissima. Sul suo volto ci sono sempre sorrisi, a dimostrazione del fatto che nonostante tutto non si è mai completamente abbattuto. Il conduttore televisivo Marco Liorni lo ha poi voluto nella sua squadra di ‘Italia Sì’, dove si è messo in mostra. Oggi, martedì 21 luglio, si è invece concesso un’intervista alla trasmissione ‘Io e Te’. Pierluigi Diaco gli ha fatto diverse domande ed è nuovamente tornato a soffermarsi su quel tragico fatto. Mentre era all’esterno di un pub insieme alla sua fidanzata, un proiettile lo ha colpito alla schiena causandogli ... Leggi su caffeinamagazine

EnfantProdige : RT @EvaElisabetta: Diaco a Manuel Bortuzzo: 'Che effetto ti fa vedere tua mamma impegnata in un mestiere nobilissimo eppure antico?'. Tutor… - fennyobsessiasr : Manuel Bortuzzo?? - baldwvin : Sto guardando io e te e c'è Manuel Bortuzzo e che carino che è ?? - EvaElisabetta : Quanto mi dà fastidio questo pietismo forzato con Notte prima degli esami. Giù il cappello di fronte a Manuel Bortu… - elios_skia : RT @CorriereCitta: Roma, Processo Manuel Bortuzzo: chiesta la conferma a 16 anni per i due che hanno colpito la promessa del nuoto ‘per err… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo Manuel Bortuzzo, chi è l’ospite di Io e Te: età del nuotatore che lotta dopo l’incidente Italia Sera Io e Te, Manuel Bortuzzo ospite di Diaco: «Qualcuno ha sfruttato la mia immagine»

Manuel Bortuzzo è stato ospite di Pierluigi Diaco nella puntata odierna di "Io e Te". Il giovane nuotatore, colpito il 3 febbraio 2019 da un proiettile che gli ha danneggiatola spina dorsale, sta dive ...

Manuel Bortuzzo a Io e Te confida il dolore più grande e riceve il messaggio di Filippo Magnini (Foto)

Manuel Bortuzzo è diventato famoso dopo un evento tragico nella sua vita, ospite a Io e Te ha ancora una volta dimostrato la sua forza ma ha confidato che non mancano i dolori (foto). E’ giovanissimo ...

Manuel Bortuzzo è stato ospite di Pierluigi Diaco nella puntata odierna di "Io e Te". Il giovane nuotatore, colpito il 3 febbraio 2019 da un proiettile che gli ha danneggiatola spina dorsale, sta dive ...Manuel Bortuzzo è diventato famoso dopo un evento tragico nella sua vita, ospite a Io e Te ha ancora una volta dimostrato la sua forza ma ha confidato che non mancano i dolori (foto). E’ giovanissimo ...