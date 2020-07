Manchester City, Guardiola attacca l’Arsenal: “Non ho rispetto per loro fuori dal campo” (Di martedì 21 luglio 2020) “In campo tutti gli avversari meritano il mio rispetto. Anche per l’Arsenal io ho tanto rispetto sul terreno di gioco. Davvero molto. Ma fuori… fuori dal campo no. Non ho tanto rispetto per loro”. Pep Guardiola si mostra davvero stizzito nei confronti dell’Arsenal. L’eliminazione del suo Manchester City proprio per mano dei Gunners in semifinale di FA Cup potrebbe essere un motivo, ma più probabilmente l’astio è legato al fatto che pochi mesi fa il club londinese gli ha strappato via Mikel Arteta, ex vice proprio del tecnico catalano, per affidargli la panchina al posto di Emery. Leggi su sportface

