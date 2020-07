Lapo Elkann risponde al Barcellona: “Messi da Pallone d’Oro? Non scrivete cavolate” (Di martedì 21 luglio 2020) Nella giornata di ieri, dopo l’ufficialità da parte di France Football della cancellazione dell’edizione 2020 del Pallone d’Oro, il Barcellona aveva commentato con ironia su Twitter: “Lo capiamo. Tanto tutti sanno chi è il migliore“. Messaggio accompagnato dalla foto di Leo Messi in posa con i sei trofei vinti. Nelle ultime ore, al tweet del club blaugrana ha voluto rispondere in maniera tagliente Lapo Elkann: “Caro Barça: di certo il Pallone d’oro sarebbe da assegnare ad un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre alla stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il campionato) invece di scrivere cavolate su Twitter. Forza CR7!” caro Barça: di certo il ... Leggi su sportface

