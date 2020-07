Lampard: «Arriva Havertz? Non dico nulla…”» – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato dell’ipotetico arrivo di Kai Havertz Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell’ipotetico colpo di mercato che porterebbe a Londra il talento del Bayer Leverkusen Kai Havertz. «Non voglio parlare di Havertz, è un calciatore di un’altra squadra. Sto pensando solo alla prossima partita che è molto importante per il futuro del Chelsea. L’ultima cosa che voglio fare è quella di parlare di calciatori che non sono nostri. Quando ho la possibilità di parlare con altri giocatori per convincerli a firmare, parlo principalmente del mio progetto di gioco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

