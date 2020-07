Il Festival dell’Impegno Civile tra Castel Volturno e Aversa (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNuove tappe del Festival dell’Impegno Civile ideato e promosso dal Comitato don Peppe Diana e Libera con un fine settimana tra Castel Volturno ed Aversa, ricco ed intenso. Venerdì 24 luglio la rassegna di arte, musica, teatro unica nel suo genere visto che si tiene in beni confiscati alla camorra e in beni comuni, sarà a Castel Voturno presso il Parco Faber in via Cosenza 40, dove ha sede il Centro LGBT del mediterraneo all’interno di una delle ville confiscate. Si parte alle ore 18, con i saluti di Salvatore Cuoci coordinatore Comitato Don Diana e Bernardo Diana, presidente Rain Arcigay Caserta. L’obiettivo è riflettere sullo stato dell’arte dei progetti e delle prospettive di ... Leggi su anteprima24

PupiaTv : Festival dell'Impegno civile tra Aversa e Castel Volturno - - TV7Benevento : Festival dell'impegno civile, successo per la tappa di Benevento. VIDEO... - Italpress : RT @ConilSud: Oggi #13luglio il festival dell'impegno civile fa tappa presso il bene confiscato ex cementificio Ciotta, che per la prima vo… - ConilSud : Oggi #13luglio il festival dell'impegno civile fa tappa presso il bene confiscato ex cementificio Ciotta, che per l… -

