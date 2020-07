Focolai a Riccione e Catania. "Test rapidi agli asintomatici" (Di martedì 21 luglio 2020) Maria Sorbi Duecento tamponi a Rovereto dopo tre casi alla Brt. Galli: "Scovare i super diffusori, autori dei contagi" I dati del contagio non sono brutti ma non parlano di una fine dell'epidemia: 190 nuovi casi, 13 decessi e 213 dimessi dai reparti Covid. L'Italia se la cava ma preoccupano alcuni aspetti «sommersi» della pandemia: i Focolai, gli asintomatici e i super-diffusori. Voci che fanno pensare a un virus che si sta muovendo sotto traccia, libero di circolare tra folle di persone che hanno ormai abbassato guardia e mascherina. Tra i nuovi Focolai uno dei più preoccupanti è quello sviluppato in Emilia Romagna: trenta persone sono sotto osservazione a Riccione e altri trenta a Modena dopo il caso della turista modenese di 17 anni, risultata positiva al Covid 19 mentre si ... Leggi su ilgiornale

cvnzone_stupidv : porca troia io tra poco devo andare in vacanza a Riccione e leggo che ci sono nuovi focolai aiutoooo che ansia -