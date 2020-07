Enio Mancini, ‘graziato’ da una SS nella strage di Sant’Anna di Stazzema, riceve il cavalierato tedesco: “Che fastidio gli assassini impuniti” (Di martedì 21 luglio 2020) “In Germania questi assassini, perché così è la realtà, sono vissuti tranquillamente, nessuno li ha mai cercati, sono rimasti incensurati, questo mi dà un fastidio enorme. Ora c’è questo riconoscimento, lo apprezzo per l’impegno che abbiamo dato, per la memoria, però io ho il dovere di dirlo, perché mi rimane un osso in gola, altrimenti rimango strozzato”. Non si trattiene, al telefono con Ilfattoquotidiano.it, Enio Mancini, 82 anni, scampato a 6 anni al più feroce massacro nazifascista di civili in Italia, la strage di Sant’Anna di Stazzema. Oggi la Germania, per mano di Annette Walter, capo dell’Ufficio Cultura all’Ambasciata tedesca, in rappresentanza del Presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano

morgenbummler : RT @SAnnaStazzema: Enrico Pieri ed Enio Mancini Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania @GermaniaItalia https… - gestoredirete : RT @SAnnaStazzema: Enrico Pieri ed Enio Mancini Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania @GermaniaItalia https… - SAnnaStazzema : Enrico Pieri ed Enio Mancini Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania @GermaniaItalia - SAnnaStazzema : Enrico Pieri ed Enio Mancini Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania Martedì 21 lugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Enio Mancini La Germania rende onore a Enrico Pieri ed Enio Mancini Il Tirreno I superstiti della strage nominati Cavalieri della Germania

La Repubblica Federale Tedesca ha nominato Cavalieri dell'ordine al merito due sopravvissuti della strage di Sant' Anna di Stazzema, Enrico Pieri e Enio Mancini. Nella piazzetta del paese la cerimonia ...

La Germania rende onore a Enrico Pieri ed Enio Mancini

Martedì nel Parco della Pace i due superstiti dell’eccidio saranno insigniti dall'ambasciata tedesca dell’onorificenza di Cavalieri della Repubblica federale STAZZEMA. La cerimonia per il conferiment ...

La Repubblica Federale Tedesca ha nominato Cavalieri dell'ordine al merito due sopravvissuti della strage di Sant' Anna di Stazzema, Enrico Pieri e Enio Mancini. Nella piazzetta del paese la cerimonia ...Martedì nel Parco della Pace i due superstiti dell’eccidio saranno insigniti dall'ambasciata tedesca dell’onorificenza di Cavalieri della Repubblica federale STAZZEMA. La cerimonia per il conferiment ...