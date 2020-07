Daydreamer - Le ali del sogno trama 22 luglio 2020: Emre inqualificabile nei confronti di Leyla (Di martedì 21 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 22 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama mette già fine al sogno romantico di Leyla con Emre? Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 22 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e, in base alla trama Leyla deve forse già abbandonare i sogni romantici relativi al suo rapporto con Emre. Durante le riprese dello spot, Nihat e Mevkibe hanno capito che Sanem ha un debole per Can. Spaventati che la figlia non sia corrisposta o che possa essere solo illusa dal bel capo, cercano un modo per aiutarla a liberarsi della sua ossessione. Sanem è però ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Daydreamer – Le ali del sogno trama 22 luglio 2020: Emre inqualificabile nei confronti di Leyla - Noovyis : (Daydreamer - Le ali del sogno trama 22 luglio 2020: Emre inqualificabile nei confronti di Leyla) Playhitmusic - - patrizia_rella : RT @Mirellacaporal1: Fra poco nuovo episodio di #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno trama 22 luglio 2020: Emre inqualificabile nei confronti di Leyla… - Claricmat3 : RT @Mirellacaporal1: Fra poco nuovo episodio di #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ? -