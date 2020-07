CR7 fa 30 e chiude i conti Juve (Di martedì 21 luglio 2020) Doppietta del portoghese alla Lazio e gol di Immobile: entrambi fanno cifra tonda. Bianconeri a +8 sull'Inter. . Leggi su quotidiano

infoitsport : Lazio, l'orgoglio non basta, la Juve passa con CR7 e chiude il discorso scudetto: 2-1 - 6BlackWhite : RT @1SquadraDiCalci: #JuveLazio la #Juve non sciupa il 2° matchpoint e grazie ad una doppietta di #CR7 (quota 30 in #SerieA) batte 2 a 1 la… - CryPaolo : RT @1SquadraDiCalci: #JuveLazio la #Juve non sciupa il 2° matchpoint e grazie ad una doppietta di #CR7 (quota 30 in #SerieA) batte 2 a 1 la… - 1SquadraDiCalci : #JuveLazio la #Juve non sciupa il 2° matchpoint e grazie ad una doppietta di #CR7 (quota 30 in #SerieA) batte 2 a 1… - NoijuveC : prima su rigore e subito dopo su azione, CR7 chiude il campionato @SerieA stagione 19/20. solo noi meritiamo di vin… -