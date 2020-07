Covid, in Brasile sale a 80mila il numero delle vittime (Di martedì 21 luglio 2020) Continua a salire il numero delle vittime in Brasile. In 24 ore anche nel resto del mondo si sono registrati migliaia di nuovi casi e decessi Continuano a registrarsi casi e decessi in Brasile. Questo lunedì il Paese ha contato 632 decessi e 20.257 nuovi contagiati in 24 ore. A comunicarlo è stato il Consiglio … L'articolo Covid, in Brasile sale a 80mila il numero delle vittime proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

