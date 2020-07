Coronavirus, il calvario di una bambina di 4 anni: positiva da 4 mesi (Di martedì 21 luglio 2020) La piccola bambina di 4 anni è positiva al Coronavirus da 4 mesi: il racconto della mamma di un calvario che sembra non avere fine Ha quattro anni ma la vita l’ha già messa davanti ad una prova terribile. E’ l’incredibile storia di una bambina di Milano che è costretta a stare in casa da quattro mesi perché positiva al Coronavirus. Centoventi giorni con il virus addosso, senza quel benedetto tampone negativo che significherebbe libertà. Invece la prigionia continua, come racconta la mamma al Corriere della Sera. Il problema non è rappresentato dal Covid, la piccola sta bene fisicamente. Peccato però che da quattro mesi ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calvario Coronavirus, il calvario di una bambina di 4 anni: positiva da 4 mesi BlogLive.it Coronavirus nelle carceri italiane: in Piemonte un terzo dei positivi, 25 solo al Morandi di Saluzzo

Il garante dei detenuti Bruno Mellano ha fatto un bilancio di quanto accaduto nella nostra regione, dove tra le vittime della pandemia figura il medico braidese Dominique Musafiri, da anni era attivo ...

Coronavirus, la mamma di 'Forza': "Adesso soffre di stress e incubi"

La mamma di 'Forza', la bimba milanese positiva al Covid da mesi, denuncia: "La mia piccola ora soffre di stress e incubi".

Il garante dei detenuti Bruno Mellano ha fatto un bilancio di quanto accaduto nella nostra regione, dove tra le vittime della pandemia figura il medico braidese Dominique Musafiri, da anni era attivo ...La mamma di 'Forza', la bimba milanese positiva al Covid da mesi, denuncia: "La mia piccola ora soffre di stress e incubi".