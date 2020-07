Coronavirus, 15 morti e 129 casi positivi in più: 34 in Lombardia, in lieve aumento le terapie intensive (Di martedì 21 luglio 2020) In Italia altre 15 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal Coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.073. Ieri il dato era di 13 vittime. I nuovi positivi ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti Coronavirus mondo, l'Oms mette in guardia: "Rischio emergenza Africa" la Repubblica Coronavirus, il bollettino: 129 contagi e 15 morti nelle ultime 24 ore

Sono 129 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 190 segnalati lunedì. Il totale dei casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia è quindi pari a 244.752. I decessi sono 15, ...

